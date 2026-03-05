Trump a gamba tesa | Il figlio di Khamenei inaccettabile come nuovo leader dell’Iran Voglio essere coinvolto nella scelta

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso chiaramente la sua opinione sulla nomina del successore di Ali Khamenei, dichiarando che il figlio del leader iraniano non sarebbe accettabile come nuovo guida. Trump ha inoltre affermato di voler partecipare attivamente alla decisione, evidenziando il suo disappunto riguardo alla successione prevista dopo la morte di Khamenei.

Cresce l'irritazione del presidente americano Donald Trump, che vuole essere coinvolto personalmente nella scelta della nuova Guida Suprema dell'Iran, che prenderà il posto di Ali Khamenei, ucciso nella prima ondata di raid americani e israeliani. E' quanto ha sottolineato in un'intervista ad Axios. "Stanno sprecando il loro tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come nel caso di Delcy (Rodriguez, ndr) in Venezuela", ha affermato Trump, confermando che Mojtaba Khamenei è il nome più accreditato per il ruolo di Guida Suprema. Nel colloquio ha dichiarato che intende essere personalmente coinvolto nella scelta del prossimo leader dell'Iran.