Si chiude anzitempo il Giro d’Italia di Christian Scaroni. Il corridore della XDS Astana Team è stato costretto al ritiro nel corso della quattordicesima tappa, la Aosta-Pila di 133 chilometri, fermandosi a causa di condizioni fisiche non ottimali aggravate, secondo quanto emerso nelle ultime ore, anche da un virus che ne aveva compromesso il recupero. Per il bresciano termina così una Corsa Rosa vissuta comunque da protagonista, soprattutto nella prima metà della competizione, quando aveva saputo ritagliarsi spazio e visibilità grazie a un atteggiamento offensivo e a una condizione che, almeno inizialmente, sembrava permettergli di inseguire obiettivi ambiziosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Christian Scaroni si ritira dal Giro d’Italia: stop nella 14ma tappa

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