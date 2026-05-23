Christian Scaroni si ritira dal Giro d’Italia | stop nella 14ma tappa
Christian Scaroni si ritira durante la 14ª tappa del Giro d’Italia. Il corridore della XDS Astana Team ha abbandonato la corsa a causa di un problema fisico, senza proseguire oltre. La sua partecipazione si ferma qui, senza ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute. La corsa continua con gli altri ciclisti, senza di lui.
Si chiude anzitempo il Giro d’Italia di Christian Scaroni. Il corridore della XDS Astana Team è stato costretto al ritiro nel corso della quattordicesima tappa, la Aosta-Pila di 133 chilometri, fermandosi a causa di condizioni fisiche non ottimali aggravate, secondo quanto emerso nelle ultime ore, anche da un virus che ne aveva compromesso il recupero. Per il bresciano termina così una Corsa Rosa vissuta comunque da protagonista, soprattutto nella prima metà della competizione, quando aveva saputo ritagliarsi spazio e visibilità grazie a un atteggiamento offensivo e a una condizione che, almeno inizialmente, sembrava permettergli di inseguire obiettivi ambiziosi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Giro d’Italia 2026, primo cartellino giallo dopo due tappe: punito Christian ScaroniL'esultanza del ciclista bresciano sul traguardo di Veliko Tarnovo costa la prima ammonizione della corsa rosa: ecco cosa prevede il nuovo...
Perché Christian Scaroni è stato ammonito al Giro d’Italia: alla seconda sanzione scatta la squalifica!Dopo un giorno di riposo ed il trasferimento della carovana dalla Bulgaria al Bel Paese, riparte quest’oggi il Giro d’Italia 2026 con la quarta tappa...
TAPPA 13: ALESSANDRIA - VERBANIA (189 km) ????? Jhonatan Narvaez ???? Filippo Ganna, Alberto Bettiol ??? Jan Christen , Giulio Ciccone ?? Diego Ulissi, Jasper Stuyven ? Orluis Aular, Christian Scaroni #Giro109 x.com
Il cuore e la grinta di Christian #Scaroni ?Le parole del portacolori della XDS Astana: felicità per il compagno Diego Ulissi e tanta voglia di riscatto. La squadra c’è e le prossime tappe ci vedranno ancora protagonisti! #giro109 #cyclingtime facebook
Christian Scaroni vince a Green Mountain, si rivede Quintana (Video)Continua anche al Tour of Oman l'eccellente inizio di stagione di Christian Scaroni. Il corridore della XDS Astana, sempre tra i più brillanti nelle prime corse della stagione del ciclismo, si è ... it.blastingnews.com
Christian Scaroni attacca il Team UAE Emirates di Pogacar: Sono disumani, si sono presi tuttoNel ciclismo vige da sempre una regola non scritta secondo la quale quando si vince – e soprattutto si stravince – si lascia anche spazio ad altri. Per una questione di opportunità, rapporti nel ... fanpage.it