Durante le prime due tappe del Giro d’Italia 2026 è stato assegnato il primo cartellino giallo, a seguito di un’esultanza di un ciclista sul traguardo di Veliko Tarnovo. Il regolamento UCI prevede l’uso di questo segnale per sanzionare comportamenti non conformi alle regole. Il ciclista in questione, proveniente dalla squadra italiana, è stato quindi ammonito per aver esultato in modo non autorizzato al termine di una frazione.

L'esultanza del ciclista bresciano sul traguardo di Veliko Tarnovo costa la prima ammonizione della corsa rosa: ecco cosa prevede il nuovo regolamento UCI sui cartellini IlGiro d’Italia2026 ha preso il via con grandeentusiasmo, regalando subitointense emozioni. Dopo appenadue tappe, è stato assegnato ilprimo cartellino giallodella corsa rosa, un chiaro segno della determinazione dell’UCInell’applicare lenuove normevolte adaccrescere la sicurezzadei corridori in gara. L’episodio in questione è avvenuto sultraguardo di Veliko Tarnovo, al termine di una tappa contraddistinta da momenti ditensione. Thomas Silva, ciclista uruguaiano delteam Astana, ha centrato la vittoria, manifestandoincredulitàegioiadopo aver tagliato il traguardo per primo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giro d’Italia 2026, primo cartellino giallo dopo due tappe: punito Christian Scaroni

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