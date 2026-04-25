Mercato Inter rebus Diouf | la posizione del giocatore e della società sul suo futuro Che cosa bisogna aspettarsi in vista dell’estate

Il futuro di Andy Diouf all’Inter è al centro delle discussioni in vista dell’estate. Il giocatore e la società hanno espresso posizioni diverse sulla sua permanenza e sul ruolo che potrà ricoprire nella prossima stagione. La stagione sta volgendo al termine e si avvicinano le decisioni ufficiali riguardanti il suo eventuale rinnovo o cessione. Le parole dei protagonisti tracciano già alcune linee guida sulle possibilità future.

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