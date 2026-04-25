Il futuro di Diouf nel mercato dell'Inter è ancora incerto, con due possibilità sul tavolo. La società nerazzurra sta valutando attentamente le opzioni disponibili, senza aver ancora preso una decisione definitiva. Le discussioni tra le parti continuano, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su quale strada verrà intrapresa.

Inter News 24 Mercato Inter, quale sarà il futuro di Diouf? Il club nerazzurro pensa a due possibili soluzioni: ecco tutti i dettagli. Arrivato a Milano con grandi aspettative e un investimento di circa 20 milioni di euro più bonus, Andy Diouf si trova oggi a un bivio cruciale della sua carriera. La sua prima stagione all’Inter è stata un lungo percorso di adattamento, caratterizzato da un minutaggio non elevatissimo ma impreziosito da tre gol tra Coppa Italia e Champions League. Nonostante le 25 presenze complessive, il centrocampista non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A, mostrando un rendimento altalenante che alterna giocate di alta qualità a momenti di fisiologica inesperienza tattica.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, quale sarà il futuro di Diouf? Sono ben due le opzioni sul tavolo: ecco quali

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