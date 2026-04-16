Il tecnico dei nerazzurri ha commentato la situazione della squadra, affermando che alcuni hanno l'atteggiamento giusto per vincere, mentre altri ci provano solo. Ha anche menzionato l'assenza di Bastoni, che non potrà scendere in campo. Riguardo alle ambizioni della squadra, ha dichiarato di aver parlato di Champions e scudetto con un sorriso, anche se alcune persone hanno frainteso le sue parole.

L'Inter vede lo scudetto sempre più vicino con 9 punti di vantaggio sul Napoli ma Christian Chivu pensa solo alla partita di domani col Cagliari a San Siro. Prima però torna sulle sue parole dei giorni scorsi ("Scudetto? Penso solo alla qualificazione Champions"): "Mi sono messo anch'io a dire determinate cose, col sorriso sulle labbra, poi qualcuno l'ha presa male. Serve ironia, il calcio non è la vita. Ci sono squadre che hanno un atteggiamento giusto che gli permette di vincere e altre che ci hanno solo provato. Vince solo una, non bisogna prendersela se non ce la fai, ma elogiare chi dà il massimo". "Bastoni? La farei finita, si parla di lui da un mese e non lo si elogia come andrebbe fatto, per l'uomo e il giocatore che è, per quello che ha messo in campo nonostante i problemi fisici e mentali - dice Chivu -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Vincere? C'è chi ha l'atteggiamento giusto, le altre ci provano solo. Bastoni out"

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