Chiusura tratto autostradale sulla A16

Notizia in breve

Dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiuso il tratto tra Benevento e Avellino est in direzione Napoli. La chiusura è necessaria per consentire ispezioni delle gallerie. La circolazione sarà interdetta in entrambe le direzioni nel tratto interessato. Sono previste deviazioni e segnalazioni per gli automobilisti.