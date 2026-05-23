Chiusura tratto autostradale sulla A16
Dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiuso il tratto tra Benevento e Avellino est in direzione Napoli. La chiusura è necessaria per consentire ispezioni delle gallerie. La circolazione sarà interdetta in entrambe le direzioni nel tratto interessato. Sono previste deviazioni e segnalazioni per gli automobilisti.
Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire ordinarie attività di ispezione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Benevento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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