Chiusura notturna per lavori del tratto autostradale fra Pescara Ovest e Pescara Sud sulla A14

Nella notte, l’autostrada A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud sarà chiusa per lavori di manutenzione. La chiusura interesserà il tratto compreso tra i due svincoli e sarà in vigore durante le ore notturne. La tratta rimarrà chiusa fino al completamento degli interventi, che sono stati programmati per minimizzare i disagi agli automobilisti.

L'intervento per consentire attività nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie "Immacolata" e "Vaccari" si terrà la notte fra il 18 e il 19 marzo Scatta una chiusura notturna dell'autostrada A14 nel tratto fra Pescara ovest e Pescara sud Francavilla. Per consentire delle attività per i lavori di ammodernamento delle gallerie "Immacolata" e "Vaccari", dalle ore 22 di mercoledì 18 marzo alle 6 del 19 marzo scatterà la chiusura di quel tratto in direzione sud. Di conseguenza, non sarà raggiungile l'area di parcheggio "Le Sirene ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Code di oltre 4 chilometri lungo l'autostrada A14 per un incidente fra Pescara ovest e Pescara sudDisagi nella tarda mattinata del 4 gennaio lungo l'autostrada A14 nel tratto fra i caselli di Pescara Ovest e Pescara sud Francavilla.

Leggi anche: Chiodi e fumogeni sulla A14, assaltato un portavalori: chiuso il tratto autostradale Ortona-Pescara sud

Altri aggiornamenti su Pescara Ovest

Temi più discussi: A14: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTÀ SANT'ANGELO; A14, chiuso per tre notti il tratto tra Pedaso e Grottammare in direzione sud; A14 - Chiusure notturne tratto Atri Pineto-Pescara nord; A14, chiusure notturne tra Pedaso e Grottammare verso Pescara per ispezioni nelle gallerie.

Chiusura notturna per lavori del tratto autostradale fra Pescara Ovest e Pescara Sud sulla A14L'intervento per consentire attività nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie Immacolata e Vaccari si terrà la notte fra il 18 e il 19 marzo ... ilpescara.it

A14, chiusure notturne tra Pedaso e Grottammare verso Pescara per ispezioni nelle gallerieInterventi tecnici programmati lungo l’autostrada Adriatica: uscita obbligatoria a Pedaso e rientro a Grottammare. Stop anche all’area di servizio Piceno ovest nelle stesse fasce orarie ... lanuovariviera.it

Gallucci Immobiliare. . Appartamento in vendita a Pescara zona Stadio (Via Chiarini 149): 141 mq con 3 camere e 2 bagni. Secondo piano con ascensore, salone ampio, cucina abitabile separata, balcone Ovest, posto auto e cantina 6 mq. A pochi minuti dal facebook