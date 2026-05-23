Chiuso per due settimane circolo Arci

Da oggi, 23 maggio, il circolo Arci Le Torri, situato in via Lunga, è stato chiuso per due settimane. La sospensione della licenza, durata 15 giorni, è stata decisa dal questore della provincia di Firenze ai sensi di una norma di legge. La decisione riguarda la sospensione temporanea dell’attività del circolo. La chiusura è stata comunicata ufficialmente attraverso un atto amministrativo. L’ordinanza di sospensione rimarrà in vigore fino a una data da definire.

Da oggi 23 maggio è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per un circolo Le Torri di via Lunga, disposta dal questore della provincia di Firenze ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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