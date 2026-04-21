Circolo Arci ’Scaffale Donna’ Lettura e sociale

Oggi alle 16.30 si tiene l’inaugurazione dello ’Scaffale Donna’ presso la Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, in via Marconi. Si tratta di un nuovo spazio dedicato alla lettura, alla memoria e alle narrazioni delle donne, promosso dal Coordinamento Donne dello Spi Cgil. L’apertura rappresenta un momento di confronto e di condivisione dedicato alle tematiche femminili e alla valorizzazione delle storie di donne.

Taglio del nastro oggi alle 16.30 nella Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano (in via Marconi) dello ’ Scaffale Donna ’, il nuovo spazio dedicato alla lettura, alla memoria e alle narrazioni delle donne, promosso dal Coordinamento Donne dello Spi Cgil. Si tratta del secondo ’Scaffale Donna’ in provincia di Grosseto, dopo quello ospitato dalla ’Libreria delle Ragazze’ nel capoluogo, e rappresenta un passo importante nel portare strumenti di riflessione e consapevolezza anche nei territori più periferici. L’iniziativa è promossa dallo Spi Cgil grosseto, Liberetà, dal Circolo ArciBagno di Gavorrano, da ARCI – Piccola Biblioteca alla Casa del Popolo di Gavorrano, con il patrocinio del Comune di Gavorrano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Circolo Arci ’Scaffale Donna’. Lettura e sociale Notizie correlate Festa e solidarietà al Circolo Arci LoreseArezzo, 16 marzo 2026 – Una giornata di festa che si è trasformata in un gesto concreto di sostegno al territorio. Leggi anche: 'Polifonie dal mondo' al circolo Arci Alberone Panoramica sull’argomento Si parla di: Circolo Arci ’Scaffale Donna’. Lettura e sociale. Circolo Arci ’Scaffale Donna’. Lettura e socialeTaglio del nastro oggi alle 16.30 nella Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano (in via Marconi) dello ’ Scaffale Donna ’, il nuovo spazio dedicato alla lettura, alla memoria e alle narrazioni delle ... lanazione.it Lettura, studio e confronto: lo Spi Cgil inaugura il secondo Scaffale Donna in MaremmaLo Spi Cgil inaugura a Bagno di Gavorrano, in provincia di Grosseto, lo Scaffale Donna: ecco di cosa si tratta ... grossetonotizie.com