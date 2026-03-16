Festa e solidarietà al Circolo Arci Lorese

Al Circolo Arci Lorese si è svolta una giornata di festa, caratterizzata da momenti di allegria e condivisione. Durante l’evento sono stati raccolti fondi e donazioni per sostenere le iniziative locali. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e volontari, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera calorosa e solidale. La giornata si è conclusa con un momento di incontro tra tutti i presenti.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Una giornata di festa che si è trasformata in un gesto concreto di sostegno al territorio. Domenica 8 marzo il Circolo Arci Lorese ha organizzato un pranzo in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, registrando una partecipazione straordinaria e un clima di forte condivisione. L’iniziativa non è stata soltanto un momento conviviale, ma anche un’occasione per celebrare una ricorrenza simbolica che richiama una lunga storia di conquiste civili, costruite nel tempo grazie alla forza, al coraggio e alla determinazione di tante donne. «Crediamo fermamente che sia nell’unione, nella collaborazione e nel rispetto reciproco che ognuno di noi possa esprimere il meglio di sé», ha dichiarato Matteo Tassi, rappresentante del Circolo Arci Lorese, sottolineando il valore comunitario dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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