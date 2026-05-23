Chiuse al traffico via Nizza e via Po sabato 23 maggio | cambia la viabilità e il percorso di alcune linee Gtt

Da torinotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 23 maggio, via Nizza e via Po saranno chiuse al traffico per la Festa dei nuovi cittadini e un corteo a difesa della sanità pubblica. Le strade chiuse comporteranno modifiche alla viabilità e alle linee Gtt che transitano in quelle zone. Le variazioni riguarderanno il percorso di alcune linee e la sospensione temporanea di altri servizi. La chiusura durerà per tutta la giornata, con indicazioni specifiche sui percorsi alternativi.

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La “Festa dei nuovi cittadini” in via Po e il corteo a difesa della sanità pubblica in via Nizza, entrambe in programma sabato 23 maggio, causeranno una parziale chiusura delle strade e di conseguenza la variazione del servizio di diverse linee Gtt. Nel dettaglio, per la “Festa dei nuovi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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