Chiuse al traffico via Nizza e via Po sabato 23 maggio | tutte le variazioni delle linee Gtt

Da torinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, alcune strade cittadine saranno chiuse al traffico per eventi pubblici: in via Po si svolgerà la Festa dei nuovi cittadini, mentre in via Nizza si terrà un corteo a sostegno della sanità pubblica. Di conseguenza, diverse linee Gtt subiranno variazioni di percorso o sospensioni temporanee per permettere lo svolgimento delle iniziative e garantire la sicurezza dei partecipanti. La circolazione delle autolinee sarà modificata durante tutta la giornata, con indicazioni specifiche fornite dagli operatori del trasporto pubblico.

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La “Festa dei nuovi cittadini” in via Po e il corteo a difesa della sanità pubblica in via Nizza, entrambe in programma sabato 23 maggio, causeranno una parziale chiusura delle strade e di conseguenza la variazione del servizio di diverse linee Gtt. Nel dettaglio, per la “Festa dei nuovi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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