Chiuse al traffico via Nizza e via Po sabato 23 maggio | tutte le variazioni delle linee Gtt

Sabato 23 maggio, alcune strade cittadine saranno chiuse al traffico per eventi pubblici: in via Po si svolgerà la Festa dei nuovi cittadini, mentre in via Nizza si terrà un corteo a sostegno della sanità pubblica. Di conseguenza, diverse linee Gtt subiranno variazioni di percorso o sospensioni temporanee per permettere lo svolgimento delle iniziative e garantire la sicurezza dei partecipanti. La circolazione delle autolinee sarà modificata durante tutta la giornata, con indicazioni specifiche fornite dagli operatori del trasporto pubblico.

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