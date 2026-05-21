Chiuse al traffico via Nizza e via Po sabato 23 maggio | tutte le variazioni delle linee Gtt
Sabato 23 maggio, alcune strade cittadine saranno chiuse al traffico per eventi pubblici: in via Po si svolgerà la Festa dei nuovi cittadini, mentre in via Nizza si terrà un corteo a sostegno della sanità pubblica. Di conseguenza, diverse linee Gtt subiranno variazioni di percorso o sospensioni temporanee per permettere lo svolgimento delle iniziative e garantire la sicurezza dei partecipanti. La circolazione delle autolinee sarà modificata durante tutta la giornata, con indicazioni specifiche fornite dagli operatori del trasporto pubblico.
La “Festa dei nuovi cittadini” in via Po e il corteo a difesa della sanità pubblica in via Nizza, entrambe in programma sabato 23 maggio, causeranno una parziale chiusura delle strade e di conseguenza la variazione del servizio di diverse linee Gtt. Nel dettaglio, per la “Festa dei nuovi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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