Deviate 34 linee Gtt a Torino domenica 10 maggio | cosa cambia lungo il percorso di Tuttadritta

Domenica 10 maggio 2026 a Torino si terrà la manifestazione podistica “Tuttadritta 2026” lungo un percorso che coinvolge diverse strade della città. Per consentire lo svolgimento dell’evento, saranno deviate 34 linee Gtt, che modificheranno temporaneamente i loro itinerari. La corsa partirà da piazza Solferino e proseguirà su corso Re Umberto, piazzale Costantino il Grande, corso Galileo Ferraris, piazzale San Gabriele di Gorizia, corso Unione Sovietica e piazale Caio Mario.

Nella mattinata di domenica 10 maggio 2026 a Torino si svolgerà la manifestazione podistica “Tuttadritta 2026” sul percorso: piazza Solferino, corso Re Umberto, piazzale Costantino il Grande, corso Galileo Ferraris, piazzale San Gabriele di Gorizia, corso Unione Sovietica, piazzale Caio Mario.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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