Estetista senza titolo attività chiusa dopo i controlli del Nas

Un'attività è stata chiusa a Latina Scalo in seguito ai controlli dei carabinieri del Nas che hanno scoperto la titolare a offrire ai clienti i servizi tipici della professione di estetista, ma senza averne i titoli. L'ordinanza è stata emessa nella giornata di ieri, mercoledì 11 marzo, dal Comune di Latina in seguito proprio agli accertamenti che sono stati effettuati dai militari nell'attività che si trova a Latina Scalo. Quindi, si legge ancora nell'ordinanza, vista "l'assenza del requisito professionale di estetista e la violazione della Legge 11990" è stata ordinata la "cessazione immediata dell'attività di onicotecica"

