Chiude il cinema Astro di Cefalù per 26 anni casa di film colossal e classici Disney

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cinema Astro di Cefalù ha chiuso dopo 26 anni di attività, durante i quali ha proposto film di grande successo e classici Disney. L’ultima proiezione è stata del film “Il Diavolo veste Prada 2”. Dopo questa sessione, i gestori hanno annunciato la chiusura, con una battuta che richiama il personaggio di Miranda Priestly, dicendo “E' tutto”.

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“Il Diavolo veste Prada 2” è stato l'ultimo film proiettato sul grande schermo. Poi, come nel finale evocato dagli stessi gestori citando Miranda Priestly, “E' tutto”. Chiude dopo 26 anni il cinema Astro di Cefalù. Luogo simbolo delle prime uscite con gli amici, dei classici Disney e dei colpi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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