Chiude il cinema Astro di Cefalù per 26 anni casa di film colossal e classici Disney

Notizia in breve

Il cinema Astro di Cefalù ha chiuso dopo 26 anni di attività, durante i quali ha proposto film di grande successo e classici Disney. L’ultima proiezione è stata del film “Il Diavolo veste Prada 2”. Dopo questa sessione, i gestori hanno annunciato la chiusura, con una battuta che richiama il personaggio di Miranda Priestly, dicendo “E' tutto”.