Londra, città simbolo del cinema, è stata protagonista di numerosi film di generi diversi. Dai ponti sul Tamigi ai quartieri eleganti e ai vicoli storici, molte pellicole hanno ritratto questa metropoli, rendendola riconoscibile in tutto il mondo. Attraverso classici, commedie, thriller e film d'animazione, la capitale britannica si presenta come ambientazione versatile e amata dal cinema internazionale.

Londra è una delle città più riconoscibili e cinematografiche al mondo. Con i suoi ponti sul Tamigi, i quartieri eleganti e i vicoli intrisi di storia, la capitale britannica è diventata nel tempo un palcoscenico privilegiato per il grande schermo. Non è un caso che esista una lunga tradizione di film ambientati a Londra che attraversa epoche, generi e stili: dai grandi classici della storia del cinema ai titoli più contemporanei disponibili sulle piattaforme streaming. Tra film famosi ambientati a Londra e produzioni più recenti, la città ha fatto da sfondo a commedie romantiche, thriller, musical e racconti fantastici. Alcuni di questi titoli oggi si trovano facilmente online, su Netflix, su Amazon Prime Video o nei cataloghi delle altre piattaforme streaming.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Londra del cinema, da capitale romantica a città distopica: i film da vedere per conoscerla fra classici, commedie, thriller e film d'animazione

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