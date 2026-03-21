Battuta d’arresto in casa Marvel e Disney | annullate alcune date importanti per il cinema

Le case di produzione Marvel e Disney hanno annunciato l’annullamento di alcune date di uscita per i loro film più attesi. Tra le pellicole coinvolte ci sono produzioni che avrebbero dovuto arrivare nelle sale nei prossimi mesi. Questa decisione ha generato molte speculazioni tra addetti ai lavori e fan, mentre si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali sulle prossime programmazioni.

C’è molto chiacchiericco in alcune case di produzione. Le stesse che avrebbero in cantiere il maggior numero di titoli cinematografici da produrre nei prossimi anni. Se pensiamo soltanto alla Disney avrebbe 45 sequel fondamentali da rilasciare. Tuttavia qualcosa ha cambiato le carte in tavola,tar Disney e Marvel, facendo slittare alcune date importanti per la pubblicazione integrale dei lavori. Scopriamo di quali date si tratta e quali le motivazioni. Ignoti titoli messi da parte. La Disney si è assicurata le date di uscita di diversi film ancora senza titolo nel 2028 e nel 2029. Lo studio, che ha aggiornato il suo calendario venerdì, non ha ancora fornito indicazioni su quali titoli futuri usciranno nelle rispettive date. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Battuta d’arresto in casa Marvel e Disney: annullate alcune date importanti per il cinema Articoli correlati Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, alcune classi di concorso annullate in alcune regioni. Ecco perché Wonder Man | Trailer ufficiale dalla nuova serie Marvel su Disney+Marvel Studios ha rilasciato il trailer ufficiale di Wonder Man, la nuova serie comedy supereroistica con Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon... Tutto quello che riguarda Battuta d'arresto in casa Marvel e... Temi più discussi: Export di acciaio: altra battuta d’arresto nel 2025; Calcio Promozione: per la Santostefanese un’altra battuta d’arresto; Volley Novara: brutta ed inattesa battuta d'arresto per la Serie D; bella prestazione invece della prima divisione; Serie A Gold, battuta d'arresto per la Junior Fasano: a Cologne vince la Metelli 31 - 24. Volley serie B1 femminile. Battuta d’arresto in trasferta per RiccioneBattuta d’arresto pesante per la Lasersoft Riccione, che in casa del Centro Volley Reggiano perde 3-0 senza mai dare la... Battuta d’arresto pesante per la Lasersoft Riccione, che in casa del Centro ... ilrestodelcarlino.it Pallamano Prato: una battuta d’arresto. Partita in equilibrio, ma il derby è del MugelloUna battuta d’arresto che lascia l’amaro in bocca. La Pallamano Prato esce sconfitta dal confronto casalingo con il Mugello dell’undicesima giornata del campionato di serie B, cedendo 25-27 al termine ... lanazione.it ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Miami, Jasmine #Paolini al terzo turno: battuta la Townsend in tre set (6-3, 1-6, 6-2) #SkySport #SkyTennis #MiamiOpen x.com Fortissimo l’avvio del Napoli che dopo novanta secondi è già in vantaggio. Tutto nasce da un errore in disimpegno di Caprile, che pressato da Højlund perde palla: l’azione prosegue in area e Zé Pedro chiude in calcio d’angolo. Dalla battuta, corta, cross sul s facebook