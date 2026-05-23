Chignolo Po si schiaccia il braccio in un macchinario | ferito operaio 50enne

Notizia in breve

Un operaio di 50 anni è rimasto ferito mentre lavorava in un stabilimento. Si è schiacciato un braccio in un macchinario, probabilmente a causa di un guasto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i tecnici per verificare le cause dell’incidente. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure. La direzione ha avviato accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.