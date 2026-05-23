Chignolo Po si schiaccia il braccio in un macchinario | ferito operaio 50enne
Un operaio di 50 anni è rimasto ferito mentre lavorava in un stabilimento. Si è schiacciato un braccio in un macchinario, probabilmente a causa di un guasto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i tecnici per verificare le cause dell’incidente. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure. La direzione ha avviato accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.
Chignolo Po, 23 maggio 2026 – Un probabile guasto al macchinario. Sembrerebbe questa la causa di un infortunio sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio, alla ditta Caltek di Chignolo Po, in via San Mauro, che si occupa della lavorazione di materie plastiche, in particolare film in Pvc e Pet. Un operaio di 50 anni è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di Lodi, non in pericolo di vita, ma con un grave trauma da schiacciamento a un braccio. Oltre ai soccorsi sanitari, intervenuti poco prima delle 10, in codice rosso in uscita per la riferita gravità dell'accaduto, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, della compagnia di Stradella, e gli ispettori di Ats Pavia, competenti per gli infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Incidente sul lavoro a Galatina: operaio di un caseificio ferito gravemente. Incastrato col braccio in un macchinario
Leggi anche: Incidente sul lavoro a Busseto: operaio incastrato con il braccio in un macchinario