Incidente sul lavoro a Busseto | operaio incastrato con il braccio in un macchinario

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Busseto si è verificato un incidente sul lavoro intorno alle 9 del mattino. Un operaio è rimasto incastrato con il braccio in un macchinario, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Le autorità stanno verificando le cause dell’accaduto e la dinamica dell’incidente.

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Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 11 maggio, a Busseto. L’allarme è scattato poco dopo le 9.30 nello stabilimento di una ditta in viale Europa dei Due Ponti, lungo la provinciale 588.Secondo le prime informazioni, un operaio sulla cinquantina è rimasto incastrato con un braccio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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