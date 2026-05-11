Incidente sul lavoro a Busseto | operaio incastrato con il braccio in un macchinario

Oggi a Busseto si è verificato un incidente sul lavoro intorno alle 9 del mattino. Un operaio è rimasto incastrato con il braccio in un macchinario, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Le autorità stanno verificando le cause dell’accaduto e la dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui