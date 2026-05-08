Amministrative 2026 il candidato sindaco Carbone punta sui giovani alla guida del cambiamento con Liberali per Chieti

Sabato 9 maggio alle 11.30 si svolgerà presso la villa comunale di Chieti la presentazione della candidatura di Alessandro Sforza come capolista della lista civica “Liberali per Chieti”. La lista sostiene la candidatura di Alessandro Carbone alle prossime elezioni amministrative del 2026. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti del movimento e sarà un’occasione per illustrare le proposte legate ai temi giovanili e al cambiamento.

Si terrà sabato 9 maggio, alle ore 11.30, alla villa comunale di Chieti, la presentazione ufficiale della candidatura di Alessandro Sforza, capolista della lista civica “Liberali per Chieti”, a sostegno del candidato sindaco Alessandro Carbone. L’iniziativa rappresenterà un importante momento di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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