Il nome di Chiellini viene considerato per un ruolo di rilievo nella Juventus, con il presidente che valuta questa possibilità come successore di Comolli. L'ex capitano ha completato il suo percorso in squadra, e la società ha recentemente rinnovato il contratto di Yildiz e ingaggiato Spalletti, puntando a rafforzare la gestione futura.

L’ex capitano Chiellini ha bruciato tutte le tappe in bianconero. La sapiente gestione del rinnovo di Yildiz e l’ingaggio di Spalletti.. Le occasioni della vita spesso stravolgono i piani originali. Giorgio Chiellini sperava in un ingresso graduale nei delicati ranghi dirigenziali della Juventus, un percorso a piccoli passi per assimilare le nuove dinamiche manageriali. Eppure, la sensazione diffusa alla Continassa è che l’ex difensore sia un vero e proprio dirigente nato. Un predestinato su cui nessuno nutre il minimo dubbio. Ecco l’analisi di Tuttosport. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chiellini pronto a prendersi la Juventus: Elkann pensa a lui per il dopo Comolli

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