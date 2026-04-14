Le tensioni tra Stati Uniti e Iran potrebbero riaccendersi con l’avvio di nuovi negoziati previsti questa settimana a Islamabad. Secondo fonti di Reuters, le due parti stanno valutando la possibilità di riprendere il dialogo diplomatico, dopo periodi di stallo. La notizia suggerisce un possibile passo avanti nelle relazioni tra i due Paesi, che negli ultimi anni hanno avuto frequenti momenti di tensione e confronto.

C’è forse ancora speranza per rilanciare la diplomazia tra Stati Uniti e Iran. Secondo Reuters, Washington e Teheran potrebbero riprendere i negoziati a Islamabad questa settimana. Fino a ieri sera, non era tuttavia ancora stata fissata una data. In particolare, la Cnn ha riferito che l’amministrazione Trump starebbe valutando se avviare o meno un secondo ciclo di trattative dopo quelle tenutesi sabato e finite in stallo. Al contempo, la stessa testata ha riportato che, secondo un funzionario statunitense, i contatti tra Washington e Teheran sarebbero ancora in corso. «C’è un dialogo costante tra Stati Uniti e Iran e si stanno compiendo progressi per raggiungere un accordo», ha affermato.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, torna la speranza diplomatica: cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni

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