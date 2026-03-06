Nello zaino ha documenti e carte di credito rubate | scoperto da una carabiniera fuori servizio

Una donna fuori servizio dei carabinieri ha trovato uno zaino abbandonato che conteneva documenti di identità, carte di credito e mazzi di chiavi. Durante il controllo, è emerso che gran parte del materiale era di provenienza illecita. La scoperta è avvenuta in un'area pubblica, e gli oggetti sono stati sequestrati per ulteriori verifiche. Nessuno è stato arrestato in quella fase.

Vari documenti di identità e carte di pagamento, nonché mazzi di chiavi: buona parte di questo materiale, è risultato rubato. E’ quanto è stato scoperto nel pomeriggio di giovedì 5 marzo da una carabiniera fuori servizio di Cento. Il militare dell’Arma, infatti, era presente nel parcheggio di un supermercato della zona quando ha notato un uomo rovistare nervosamente all’interno di uno zaino. Insospettita da quell’atteggiamento, ha contattato i colleghi che, nel giro di pochi minuti, sono giunti sul posto e hanno fermato il 26enne, nonostante quest’ultimo abbia cercato di nascondersi. Il giovane, così, è stato sottoposto subito ad un controllo e all’interno della borsa sono stati trovati vari documenti d’identità, alcune carte di credito e altri mazzi di chiavi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

