Nel fine settimana si svolgeranno a Chiaramonte Gulfi celebrazioni religiose a cui parteciperanno i fedeli della zona. L’evento prevede anche iniziative sportive, creando un collegamento tra fede e sport nel programma previsto. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti alle celebrazioni o sulle attività specifiche previste.

? Punti chiave Come si intrecciano sport e devozione nel programma di questo weekend?. Chi parteciperà alle celebrazioni insieme ai fedeli di Chiaramonte Gulfi?. Quali attività culturali hanno coinvolto le diverse generazioni della comunità?. Come farà la città a mantenere viva l'energia dopo la festa?.? In Breve Sabato 23 maggio prevede funzioni con padre Gaston Kaboy Tumpombo e don Salvatore Giaquinta.. Domenica 24 maggio prevede messa al santuario alle 9 e in chiesa Madre alle 11.. Pomeriggio di domenica la Pro Loco organizza passeggiata ciclistica alle 17 nel centro storico.. Concerto dell'orchestra filarmonica del Liceo Giosuè Carducci previsto sabato alle 21 in piazza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiaramonte Gulfi: fede e sport nel weekend per Maria delle Grazie

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