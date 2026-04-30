L’ospedale di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie leader nel trattamento dell’ictus

L’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli si distingue come punto di riferimento nel trattamento dell’ictus. Le sue procedure sono state valutate positivamente in termini di rapidità e efficienza, permettendo interventi tempestivi e migliorando le possibilità di recupero dei pazienti. La struttura si avvale di un team specializzato e di tecnologie avanzate per affrontare questa emergenza medica.

Il Santa Maria delle Grazie leader nel trattamento dell’ictus, grazie alle tempistiche valutate ogni trimestre, il presidio ospedaliero rientra nel triato per il trattamento dello Stroke L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - L’ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, leader nel trattamento dell’ictus Notizie correlate UNICEF: al Presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA) la consegna del “Regalo sospeso” UNICEF – CLEMENTONIA Pozzuoli, l’UNICEF e Clementoni portano sorrisi e giochi ai bambini ospiti dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie con i “Regali sospesi” 9 marzo... Qualiano, nuovo abbandono di rifiuti in piazza Santa Maria delle GrazieUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pozzuoli, polo d’eccellenza: la Gastroenterologia diventa Scuola di ecografia; L’ECCELLENZA. Asl Napoli 2 Nord, la Gastroenterologia dell'ospedale di Pozzuoli riconosciuta Scuola di Ecografia avanzata dalla SIUMB; Asl Napoli 2 Nord, la Gastroenterologia dell'ospedale di Pozzuoli riconosciuta Scuola di Ecografia avanzata dalla SIUMB; Ecografia avanzata in Campania: la Gastroenterologia di Pozzuoli diventa Scuola SIUMB, primo centro regionale. Pozzuoli, sale e tecnologie avanzate: l’ospedale rinnova i serviziNuova sala endoscopica, un nuovo reparto di Neurochirurgia con terapia intensiva e la messa in funzione, nel nido dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, della nuova ... ilmattino.it L'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli guarda al futuroUna terza sala endoscopica in Gastroenterologia dedicata alle procedure avanzate che consentirà di trattare le principali patologie bilio-pancreatiche (prima gestite soltanto al Cardarelli e a Mercato ... ansa.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook H. 16:40 #Rosario - Vespri - #Santa #Messa in collegamento con la Cappella Monastero di Clausura "Santa Maria Degli Angeli" - Moggio Udinese (Udine) x.com