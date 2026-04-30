L’ospedale di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie leader nel trattamento dell’ictus

Da teleclubitalia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli si distingue come punto di riferimento nel trattamento dell’ictus. Le sue procedure sono state valutate positivamente in termini di rapidità e efficienza, permettendo interventi tempestivi e migliorando le possibilità di recupero dei pazienti. La struttura si avvale di un team specializzato e di tecnologie avanzate per affrontare questa emergenza medica.

Il Santa Maria delle Grazie leader nel trattamento dell’ictus, grazie alle tempistiche valutate ogni trimestre, il presidio ospedaliero rientra nel triato per il trattamento dello Stroke L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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