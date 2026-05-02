Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Chiaramonte Gulfi con l’accusa di detenzione di hashish e di un bilancino di precisione. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti e attrezzature utilizzate per il confezionamento. L’indagine ha portato all’arresto, mentre proseguono le verifiche sulla presunta attività di spaccio gestita dal giovane.

? Cosa scoprirai Come faceva un diciannovenne a gestire un piccolo spaccio organizzato?. Cosa hanno trovato i Carabinieri durante la perquisizione nella sua casa?. Perché il giudice ha deciso di sospendere la condanna del ragazzo?. Quali sono le prossime fasi delle indagini sulle sostanze sequestrate?.? In Breve Sequestrati 250 euro in contanti e materiale per confezionamento presso l'abitazione.. Perquisizione domiciliare ha rinvenuto hashish e un bilancino di precisione funzionante.. Tribunale Ibleo ha inflitto sei mesi di reclusione e 450 euro di multa.. Pena sospesa per il diciannovenne G.C. dopo l'arresto in flagranza.. I Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi hanno arrestato in flagranza un diciannovenne locale, G.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiaramonte Gulfi: 19enne arrestato con hashish e bilancino

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