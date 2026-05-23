Chiara Ferragni ha preparato una torta mimosa decorata con panna per il compleanno del fidanzato, celebrato a mezzanotte nella loro casa di Milano. La torta è stata consegnata come sorpresa e accompagnata da un messaggio di auguri in spagnolo. La scelta della torta e il messaggio sono stati condivisi sui social dall’imprenditrice.

Il piccolo party domestico è stato raccontato da Chiara Ferragni nelle sue storie, con un video che ritrae il fidanzato, e la sua voce in sottofondo che gli fa gli auguri. La dedica è breve ma affettuosa: «Feliz cumple colombianito hermoso» («Buon compleanno, bellissimo colombiano»), accompagnata da un cuore. Per la seconda volta (la prima è stata in occasione del compleanno di lei), José Hernández è diventato uno dei protagonisti dei contenuti social dell’imprenditrice. La nuova coppia è ormai ben oltre la fase iniziale di conoscenza. Il settimanale Chi, già qualche settimana fa, scriveva che l’imprenditrice «lo ha presentato in famiglia, alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni festeggia il compleanno del fidanzato José Hernandez con una torta a mezzanotte: «Feliz cumple colombianito hermoso»

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CHIARA FERRAGNI festeggia il compleanno col fidanzato e gli amici

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#ChiaraFerragni ha festeggiato il compleanno di Josè Hernandez con una sorpresa notturna in casa. L’influencer ha condiviso sui social una dedica in spagnolo e un momento intimo con torta e candeline. x.com

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