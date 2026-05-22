Gli auguri di Chiara Ferragni al nuovo fidanzato Jose Hernandez | Feliz cumple colombianito hermoso

Il 22 maggio 2026 a Milano, si è diffusa la notizia degli auguri di Chiara Ferragni al suo nuovo compagno, Jose Hernandez, con un messaggio in spagnolo che lo definisce “feliz cumple colombianito hermoso”. La foto e il messaggio sono stati condivisi sui social, attirando l’attenzione di milioni di follower. La coppia non ha ancora fornito dettagli sul loro rapporto, mentre l'attenzione si concentra sulla presenza di Ferragni in pubblico e sui commenti dei fan.

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Milano, 22 maggio 2026 – Sembrano passati anni luce da quando milioni di follower seguivano con affetto le avventure, anche domestiche, dei Ferragnez. Scoppiata la coppia, Chiara Ferragni e Federico Lucia hanno preso strade diverse da un punto di vista sentimentale. E mentre Fedez è già in attesa di un figlio, il terzo per lui, con la giovane fidanzata Giulia Honegger, l’imprenditrice digitale si gode l’inizio di un nuovo amore, che ormai non nasconde più. Si tratta del manager colimbiano Jose Hernandez, che sta iniziando pian pianino ad apparire più spesso sui social di una comunque più riservata Ferragni. Chiara Ferragni alla festa di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli auguri di Chiara Ferragni al nuovo fidanzato Jose Hernandez: “Feliz cumple colombianito hermoso” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: Jose Hernandez, manager colombiano Sullo stesso argomento Leggi anche: Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: José Hernandez, manager colombiano Chi è l’imprenditore colombiano Josè Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara FerragniJosè Hernandez è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lo rivela il settimanale Chi, che pubblica le foto della coppia mentre passeggia in un parco... Chiara Ferragni, auguri speciali a José Hernandez #chiaraferragni tgcom24.mediaset.it/people/chiara-… x.com Gli auguri di Chiara Ferragni al nuovo fidanzato Jose Hernandez: Feliz cumple colombianito hermosoUn festeggiamento intimo e casalingo, pubblicato sui social sotto forma di breve video. Il manager colombiano ha soffiato sulle candelina di una semplice torta mimosa decorata con frutta fresca e pann ... ilgiorno.it Chiara Ferragni, gli auguri speciali a José Hernandez: la sorpresa a mezzanotteAuguri speciali di Chiara Ferragni per il compagno José: l’imprenditrice digitale l’ha mostrato su Instagram tra le storie ... dilei.it