Juve Milan Como e Roma a pari punti a fine Serie A chi va in Champions | il possibile scenario

Al termine della stagione di Serie A, Juventus, Milan, Como e Roma si trovano tutte a pari punti, con 71 ciascuna. La lotta per qualificarsi alla Champions League si preannuncia più incerta che mai, con quattro squadre che si contendono gli ultimi posti disponibili. Le classifiche e i risultati delle prossime partite saranno determinanti per stabilire quale formazione otterrà la qualificazione.

La corsa alla Champions League può finire con uno scenario clamoroso: Juventus, Milan, Como e Roma tutte a pari punti a quota 71. In quel caso deciderebbe la classifica avulsa degli scontri diretti: ecco chi sarebbe qualificato e chi resterebbe fuori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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