Como Juve Roma e Atalanta in corsa per il quarto posto | chi va in Champions a pari punti

In questa fase finale della stagione di calcio, Como, Juventus, Roma e Atalanta si contendono il quarto posto, con tutte le squadre a pari punti. Secondo le regole del regolamento, non si svolge uno spareggio diretto tra le squadre in parità, ma si utilizza un sistema di calcolo alternativo per stabilire la posizione finale. Questa metodologia determina quale squadra accederà alla Champions League, senza ricorrere a incontri supplementari.

Cosa dice il regolamento se due o più squadre chiudono con lo stesso numero di punti in classifica. Non si gioca uno spareggio per determinare la 4ª classifica ma si ricorre a un altro sistema di calcolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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