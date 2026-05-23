chi sono le ex famose di giovanni angiolini

Le ex fidanzate di Giovanni Angiolini sono Michelle Hunziker, showgirl e conduttrice televisiva, Giulia Salemi, influencer e modella, e Nieves Bolós, modella spagnola nota per la partecipazione a un reality show.

Le ex fidanzate più famose del chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini includono la showgirl Michelle Hunziker, l’influencer Giulia Salemi e la modella spagnola Nieves Bolós, conosciuta durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Chi è Giovanni Angiolini e perché è famoso. Giovanni Angiolini è un medico chirurgo e personaggio televisivo italiano conosciuto per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2015. Nasce il 13 gennaio del 1981 in Sardegna, per la precisione a Sassari, città in cui cresce e dove si forma. Dopo le scuole superiori si iscrive alla facoltà di Medicina laureandosi in Ortopedia e Traumatologia. Terminati gli studi inizia a praticare la professione di chirurgo ortopedico in diverse strutture dal Policlinico Sassarese a Villa Elena di Cagliari, per poi spostarsi a Milano dove lavora da Arcamedica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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