Kikò Nalli è stato al centro dell’attenzione per diverse relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo. Tra le sue ex si trovano due donne note al pubblico televisivo, conosciute attraverso la partecipazione a programmi Mediaset. In passato, ha avuto un matrimonio con Tina Cipollari e una relazione con Ambra Lombardo, quest’ultima nota per essere comparsa nel Grande Fratello Vip. Le storie sentimentali di Nalli sono state oggetto di discussione tra gli appassionati di gossip e televisione.

Tra le ex famose di Kikò Nalli ci sono due volti del piccolo schermo, che ha conosciuto in ambito televisivo durante la sua partecipazione a programmi Mediaset. Oggi l’hair stylist sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Era il 2002 quando Kikò Nalli ricopriva il ruolo di corteggiatore della tronista Zahiba, mentre Tina Cipollari era già un volto noto del dating show. Tra l’uomo e l’opinionista scattava una scintilla che aveva portato Nalli ad abbandonare il corteggiamento della tronista per intraprendere una frequentazione con Tina, suggellata con le nozze nel 2005. Dalla loro unione sono arrivati tre figli: Matias (2003), Francesco (2006) e Gianluca (2007). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex famose di Kikò Nalli: il matrimonio con Tina Cipollari e la storia con Ambra Lombardo (nata al Gf Vip)

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