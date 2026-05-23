Chi paga l’avvocato di El Koudri? risponde Fausto Gianelli L’accusa ad Adinolfi e l’ondata di commenti aizzati da youtuber e influencer

Fausto Gianelli, avvocato di Salim El Koudri, ha dichiarato che il costo dell’avvocato del suo assistito viene coperto da terzi. Ha inoltre affermato che l’accusa nei confronti di un altro imputato è stata alimentata da commenti di youtuber e influencer. Gianelli ha anche criticato alcuni quotidiani di area centrodestra e i post sui social di Mario Adinolfi, sostenendo che hanno contribuito a una campagna di odio nei confronti di El Koudri.

Fausto Gianelli, legale di Salim El Koudri (l’uomo che sabato si è reso protagonista dell’attentato a Modena), parla apertamente di una campagna di odio nei suoi confronti partita, a suo dire, dai quotidiani di area centrodestra e dai post sui social di Mario Adinolfi. Tra i diversi articoli dedicati all’avvocato, ce n’era per esempio uno de Il Giornale che aveva dato ampio risalto all’affondo di Carlo Giovanardi. Per l’ex ministro, Giannelli è il legale «noto sostenitore della causa palestinese e delle ali più radicali ed intransigenti dei movimenti che vogliono la distruzione di Israele», sostenendo che la nomina contraddice «tutte le indicazioni di un gesto compiuto da uno squilibrato e non da un attivista politico». 🔗 Leggi su Open.online

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