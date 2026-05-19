Il 31enne di origini marocchine accusato di aver guidato un’auto a tutta velocità nel centro di Modena, investendo e ferendo gravemente otto persone, rimarrà in carcere con l’accusa di strage. Durante l’interrogatorio con i giudici, l’uomo non ha risposto alle domande, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. La sua posizione legale è stata confermata dopo la decisione di mantenere la custodia cautelare. Le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.

Resterà in carcere Salim El Koudri, il 31enne di origini marocchine alla guida dell’auto che a tutta velocità ha falcidiato deliberatamente 8 persone (di cui quattro in gravi condizioni) nel centro di Modena in pieno giorno. Come ampiamente previsto il giudice per le indagini preliminari del capoluogo emiliano ha convalidato il fermo dell’uomo accusato di strage. Il magistrato ha disposto “che l’amministrazione penitenziaria sottoponga a un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell’indagato. Con l’eventuale trasferimento presso Reparti all’uopo specializzati, da individuarsi a cura della medesima amministrazione”. Lo rende noto il procuratore Luca Masini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Koudri resterà in carcere con l’accusa di strage. Non risponde a giudici ma dà i codici di sblocco del cellulare

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