Durante la cerimonia degli Oscar 2026, sono stati annunciati i vincitori di alcune delle categorie principali, tra cui l’attore Timothée Chalamet, che ha conseguito un premio. Sul palco si sono esibiti anche altri artisti come Jessie Buckley e Michael B. Jordan, che hanno partecipato con entusiasmo e emozione. L’evento ha visto momenti di gioia e commozione, con numerosi applausi e lacrime tra il pubblico presente.

Forse dovremmo chiamarli Edizione Necrologi Oscar 2026. Perché quello che ci portiamo via da questi 98esimi Academy Awards è l’istantanea di un palco zeppo di divi chiamati a ricordare chi non c’è più. Scherzi a parte, gli Oscar 2026 sono stati il trionfo – strameritato – di Paul Thomas Anderson, passato da zero e 3 (statuette) nel giro di un’ora dopo 14 nomination. Ma anche quelli della sconfitta di Timothée Chalamet, sbeffeggiato persino da chi ha vinto l’Oscar per il Miglior cortometraggio per quello che ha detto su opera e balletto. Le risate di Jessie Buckley hanno fatto il paio con le lacrime di Michael B. Jordan, i Migliori attori. E si è fatta sentire l’assenza di Sean Penn. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Oscar 2026: chi ha vinto e chi ha perso (Timothée Chalamet). Da Jessie Buckley a Michael B. Jordan, tanti sorrisi e tante lacrime

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