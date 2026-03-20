Femminicidio di Valentina Sarto Roby Facchinetti | Ho perso una persona che faceva parte della mia quotidianità

Roby Facchinetti, membro dei Pooh, ha scritto su Facebook un messaggio in cui ricorda Valentina Sarto, vittima di femminicidio a Bergamo. Nella sua nota, il musicista afferma di aver perso una persona che faceva parte della sua quotidianità. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato alla luce il dramma che si è consumato nella città lombarda.

Bergamo. Il femminicidio di Valentina Sarto tocca anche un gigante della musica italiana come Roby Facchinetti dei Pooh che su Facebook lascia un ricordo. “Cari amici e care amiche, ogni tanto la vita ti tocca in modi che non ti aspetti. Ieri ho saputo di Valentina Sarto. Una donna di anni 42 che lavorava all’edicola vicino a casa mia, a Bergamo. Un volto familiare, un sorriso, quei piccoli scambi di ogni giorno che non ci si ferma mai a pensare quanto valgano. E invece restano. Eccome se restano. Quando queste notizie arrivano da lontano fanno già male. Ma quando arrivano così vicine, da casa tua, dal tuo quartiere, dalla tua strada. allora è diverso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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