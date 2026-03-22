Roby Facchinetti ha scritto un messaggio per ricordare Valentina Sarto, una donna di 41 anni vittima di femminicidio. Nel suo post, il musicista ha espresso il dolore per la perdita, sottolineando che Valentina faceva parte della sua quotidianità. La notizia ha suscitato grande attenzione sui social, dove molti hanno commentato la tragedia.

Roby Facchinetti racconta il suo dolore per la morte di Valentina Sarto. Il tastierista e voce storica dei Pooh ha dedicato un post sui social alla 42enne uccisa a coltellate a Bergamo, che conosceva perché lavorava nel bar davanti allo stadio dell’Atalanta, stessa zona in cui vive il cantautore. La conoscenza con Valentina Sarto Roby Facchinetti ha voluto raccontare ai suoi follower quanto sia rimasto profondamente colpito dalla notizia dell’uccisione di Valentina Sarto, per il cui femminicidio è stato arrestato il marito 49enne Vincenzo Dongellini. “Cari amici e care amiche – ha scritto l’artista in un lungo post sul suo profilo Instagram – ogni tanto la vita ti tocca in modi che non ti aspetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valentina Sarto, dolore di Roby Facchinetti per la morte della 41enne: "Faceva parte della mia quotidianità"

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