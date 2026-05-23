Una consigliera lombarda della Lega è finita sotto accusa dopo aver augurato a una politica di essere investita durante un comizio. La donna, Debora Piazza, ha pronunciato un commento violento rivolto a una rappresentante del centrosinistra, suscitando reazioni di sdegno. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e ha generato polemiche tra le forze politiche. Non sono state riportate ulteriori dichiarazioni o azioni legali al momento.

Un finale di campagna elettorale macchiato dalla violenza verbale. A evocarla sui social, augurando il peggio a Elly Schlein sulla scia dell’investimento folle avvenuto a Modena sabato scorso, è una consigliera lombarda della Lega, Debora Piazza. Parole inequivocabili, le sue, anche se non cita la segretaria del Pd: “Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore?”. La leghista lo scrive su Facebook commentando il comizio di Schlein a Lecco, uno dei 749 comuni che andrà al voto tra domenica e lunedì. Parole che rimandano ai fatti di Modena, dove l’attentatore di origini egiziane Salim El Koudri è piombato sulla folla con la sua Citroen ferendo otto persone. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Chi è Piazza, la leghista che ha augurato a Schlein di essere investita al comizio

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