Lecco bufera sulla leghista che ha augurato a Schlein di essere investita

A Lecco si sono susseguite diverse reazioni dopo un commento sui social in cui una rappresentante locale della Lega ha augurato a una politica di essere investita. La donna, segretaria cittadina di un comune della provincia e responsabile regionale del dipartimento tutela animali del partito, è al centro di una polemica pubblica. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di esponenti politici e cittadini, mentre la donna non ha ancora commentato pubblicamente l’accaduto.

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È bufera su Debora Piazza, segretaria cittadina della Lega a Barzanò e responsabile lombarda del dipartimento tutela animali del partito. Nel mirino il suo commento sotto al video di un comizio di Elly Schlein in cui augura a quest’ultima di essere investita. «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore», ha scritto con riferimento ai fatti di Modena. A far esplodere il caso è stato il segretario provinciale del Pd lecchese, Manuel Tropenscovino, che ha salvato il post e lo ha denunciato pubblicamente. «Ci ha tenuto a fare sapere che si augurava che la segretaria nazionale del Pd venisse investita, come successo a Modena qualche giorno fa», ha scritto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lecco, bufera sulla leghista che ha augurato a Schlein di essere investita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lecco, augura a Schlein di essere investita: bufera sulla leghista Piazza. Sospesa dal partito. Meloni: "Superato ogni limite"Bufera a Lecco per il commento social della segretaria e consigliera comunale di Barzanò, e ormai ex esponente della Lega Debora Piazza, contro la... Augura a Schlein di essere investita come i pedoni di Modena, sospesa consigliera comunale della LegaBarzanò, 22 maggio 2026 – L’attacco shock a Elly Schlein, l’ondata di proteste e la sospensione da parte del suo stesso partito, la Lega. Lecco, augura a Schlein di essere investita: bufera sulla leghista Piazza. Sospesa dal partito. Meloni: Superato ogni limiteSotto la diretta su Facebook del comizio della leader dem a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Piazza scrive in un chiaro e inequivocabile riferimento a quanto successo a Modena sabato ... ilgiornale.it Lecco, augura a Schlein di essere investita al comizio: bufera sulla leghista Debora Piazza, il partito la sospende. Meloni: Superato ogni limiteLa segretaria cittadina del Carroccio a Barzanò ha pubblicato un post in cui allude ai drammatici fatti di Modena: Qualcuno ci faccia un favore. Poi le scuse. Interviene la premier: Solidale con Sc ... milano.corriere.it