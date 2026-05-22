Augura a Elly Schlein di essere investita durante il comizio a Lecco sospesa la leghista Debora Piazza

Durante un comizio a Lecco, una leghista ha scritto su Facebook un commento in cui augura alla segretaria del Partito Democratico di essere investita da un’auto, facendo riferimento a un episodio accaduto a Modena. La stessa esponente politica, segretaria cittadina della Lega in una località vicina, ha suscitato polemiche per le sue parole. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle forze politiche, che si sono distanziate dal commento e hanno chiesto un intervento.

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