Augura a Elly Schlein di essere investita durante il comizio a Lecco sospesa la leghista Debora Piazza

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un comizio a Lecco, una leghista ha scritto su Facebook un commento in cui augura alla segretaria del Partito Democratico di essere investita da un’auto, facendo riferimento a un episodio accaduto a Modena. La stessa esponente politica, segretaria cittadina della Lega in una località vicina, ha suscitato polemiche per le sue parole. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle forze politiche, che si sono distanziate dal commento e hanno chiesto un intervento.

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Debora Piazza, segretaria cittadina della Lega a Barzanò, con un commento su Facebook ha augurato alla segretaria del Pd Elly Schlein di essere investita da un'auto richiamando i fatti di Modena. La 48enne è stata sospesa dal partito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lecco, augura a Schlein di essere investita come i pedoni di Modena: sospesa consigliera leghista

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