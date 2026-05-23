Lorenzo Salvetti, nato nel 2008 in provincia di Verona, ha frequentato il liceo musicale Campostrini prima di partecipare a programmi televisivi. È stato annunciato come vincitore di Amici 2026, ricevendo un premio di 150.000 euro. In passato, ha partecipato a X Factor e ha affrontato problemi di balbuzie. Le sue origini familiari e il percorso scolastico sono stati menzionati durante la sua affermazione nel talent show.

Lorenzo Salvetti è nato nel 2008 in provincia di Verona, dove ha frequentato il liceo musicale Campostrini prima di affermarsi al grande pubblico. Nel programma di Sky ha raccontato delle sue difficoltà e di come la musica l’abbia aiutato a superarle. Il ragazzo è cresciuto nel quartiere Borgo Venezia con il fratello Francesco, batterista, e i genitori Emilia e Nicola Salvetti, appassionati di musica. Durante l’infanzia si avvicina dunque al mondo della musica con naturalezza, imparando a suonare la chitarra e il pianoforte e partecipando anche a cori di musica antica oltre che studiare recitazione. “I miei mi hanno iscritto a una... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici 2026: i genitori, X factor, le balbuzie e il premio da 150mila euro

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