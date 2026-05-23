Chi è Lorenzo Salvetti il vincitore di Amici 2026 | i genitori X factor le balbuzie e il premio da 150mila euro

Da metropolitanmagazine.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Salvetti, nato nel 2008 in provincia di Verona, ha frequentato il liceo musicale Campostrini prima di partecipare a programmi televisivi. È stato annunciato come vincitore di Amici 2026, ricevendo un premio di 150.000 euro. In passato, ha partecipato a X Factor e ha affrontato problemi di balbuzie. Le sue origini familiari e il percorso scolastico sono stati menzionati durante la sua affermazione nel talent show.

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Lorenzo Salvetti  è nato nel  2008  in provincia di  Verona, dove ha frequentato il liceo musicale Campostrini prima di affermarsi al grande pubblico. Nel programma di Sky ha raccontato delle sue difficoltà e di come la musica l’abbia aiutato a superarle. Il ragazzo è cresciuto nel quartiere  Borgo Venezia  con il  fratello   Francesco, batterista, e i  genitori Emilia e Nicola Salvetti, appassionati di musica. Durante l’infanzia si avvicina dunque al mondo della musica con naturalezza, imparando a suonare la chitarra e il pianoforte e partecipando anche a cori di musica antica oltre che studiare recitazione. “I miei mi hanno iscritto a una... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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