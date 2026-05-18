Amici 2025 chi è il vincitore Lorenzo Salvetti | da X Factor al trionfo

(Adnkronos) – Lorenzo Salvetti, cantante e polistrumentista di 18 anni originario di Verona, è il vincitore assoluto della venticinquesima edizione di "Amici". L'allievo di Lorella Cuccarini, nella finale del talent 2025-2026, ha confermato le grandi aspettative che lo accompagnavano fin dal suo ingresso. Il suo non è un volto nuovo al grande pubblico. Già finalista di X Factor nel 2024, Lorenzo ha trovato ad Amici la consacrazione definitiva. Durante il programma ha lanciato inediti di successo come 'Stupida vita' e 'Dimmelo tu', brani che hanno scalato le classifiche e messo in luce il suo stile, un mix di cantautorato italiano e sensibilità moderna. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Amici 25 - Lorenzo - La donna del mio amico

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