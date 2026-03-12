Belen Rodriguez beccata in dolce compagnia di Vittorio Brumotti

Belen Rodriguez è stata fotografata insieme a Vittorio Brumotti durante un soggiorno a Genova. La modella sudamericana ha passato alcuni giorni nella città, attirando l’attenzione dei paparazzi e dei media. La notizia della loro compagnia è stata diffusa recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa uscita. La coppia è stata vista in atteggiamenti casual durante il tempo trascorso insieme.

Sono anni, ormai, che Belén Rodriguez non smette di essere al centro del gossip. Recentemente, la modella sudamericana ha raccontato di aver trascorso qualche giorno a Genova. Come mai la showgirl è stata lì? Molti hanno pensato che fosse per Olly. Sono mesi, infatti, che gira voce che tra la conduttrice e il cantante sia in corso un flirt. Eppure, mai una foto insieme, mai una prova che testimoni la loro presunta frequentazione. Scartata questa ipotesi, a dare una risposta alla domanda ci ha pensato Deianira Marzano. Secondo quanto rivelato dall'esperta di gossip, Belen avrebbe trascorso il fine settimana nel capoluogo ligure con Vittorio Brumotti.