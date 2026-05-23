Chi è Kevin Warsh il nuovo presidente della Federal Reserve

Kevin Warsh è stato nominato nuovo presidente della Federal Reserve. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore, sostituendo il precedente capo. Warsh ha un passato come consigliere della banca centrale e ha lavorato in ambito finanziario e regolamentare. La nomina deve ora essere confermata dal Congresso. La Federal Reserve continuerà a seguire le politiche monetarie e la supervisione bancaria sotto la sua guida.

K evin Warsh è il nuovo presidente della Federal Reserve. “Per adempiere a questa missione, guiderò una Federal Reserve orientata alle riforme, imparando dai successi e dagli errori del passato, abbandonando schemi e modelli statici e mantenendo chiari standard di integrità e performance”, aggiunge poco dopo il giuramento. Rivolgendosi ai banchieri centrali li ha esortati a perseguire i propri obiettivi “con saggezza e chiarezza, indipendenza e determinazione”, aggiungendo che “l’inflazione può essere più bassa, la crescita più forte, i salari reali più alti e l’America può essere più prospera” se agiranno in tal senso. Da parte sua Trump ha detto di volere che il nuovo presidente della Fed sia pienamente indipendente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Chi è Kevin Warsh, il nuovo presidente della Fed

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