Kevin Warsh ha prestato giuramento alla Casa Bianca e ha assunto ufficialmente il ruolo di presidente della Federal Reserve, diventando il massimo responsabile della politica monetaria negli Stati Uniti. La nomina avviene in un momento di attenzione sui cambiamenti all’interno dell’istituzione, con il presidente degli Stati Uniti che ha espresso chiaramente il desiderio di un’indipendenza totale per Warsh nel suo incarico. La nomina di Warsh segue una serie di consultazioni e annunci ufficiali da parte delle autorità americane.

Kevin Warsh è ufficialmente il nuovo presidente della Federal Reserve dopo il giuramento appena prestato alla Casa Bianca in qualità di massimo banchiere centrale Usa. Il giuramento di Warsh è il primo prestato alla Casa Bianca dai tempi di Alan Greenspan, nel 1987. Il neo presidente della Fed è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Donald Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio, al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi. Trump: «Voglio che tu sia indipendente» Kevin Warsh è tra i pochi «ad avere le qualità giuste» per guidare la Federal Reserve e «fare un lavoro fantastico», ha detto il presidente americano Donald Trump, aprendo la cerimonia di giuramento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Kevin Warsh giura, è il nuovo presidente della Fed, Trump: «Voglio che tu sia totalmente indipendente»

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