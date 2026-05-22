Kevin Warsh ha giurato come nuovo presidente della Federal Reserve durante un evento alla Casa Bianca. La cerimonia si è svolta alla presenza di funzionari e rappresentanti istituzionali. Durante il suo discorso, ha sottolineato l’importanza di mantenere l’indipendenza dell’ente e di lavorare per la stabilità economica. Il presidente degli Stati Uniti ha commentato che desidera un’istituzione autonoma e ha espresso fiducia nel ruolo di Warsh. La nomina segue una serie di discussioni e decisioni prese dal governo nei mesi scorsi.

Kevin Warsh ha ufficialmente giurato come nuovo presidente della Federal Reserve. È tra i pochi “ad avere le qualità giuste” per guidare la Fed e “fare un lavoro fantastico”, ha detto il presidente americano Donald Trump aprendo la cerimonia di giuramento, tenuta alla Casa Bianca per la prima volta dal 1987, dai tempi di Alan Greenspan. “Voglio che sia totalmente indipendente come presidente della Fed. Non guardare me”, ha continuato il tycoon, che ha ingaggiato uno scontro aperto con il predecessore Jerome Powell accusato di eccessiva “timidezza” nel tagliare i tassi e finito poi al centro di un’indagine (chiusa) per presunti costi lievitati nella ristrutturazione della sede della Fed. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kevin Warsh giura da nuovo presidente della Federal Reserve alla Casa Bianca. Trump: “Voglio che sia indipendente”

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Kevin Warsh giura, è il nuovo presidente della Fed

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