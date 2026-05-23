Chi è Emiliano Fiasco il ballerino di Amici che ha vinto il premio della critica
Emiliano Fiasco ha vinto il premio della critica alla 25esima edizione di “Amici”. La decisione è stata presa dopo una sfida diretta con la cantante Elena. La premiazione si è svolta durante la finale del talent show. Fiasco, ballerino, ha ottenuto il riconoscimento in un confronto molto combattuto. La vittoria è stata annunciata pubblicamente durante la trasmissione, senza ulteriori commenti o dichiarazioni.
Emiliano Fiasco vince il premio della critica della 25esima edizione di “Amici” dopo un serrato testa a testa con la cantante Elena. Il riconoscimento, offerto da Enel e votato dai giornalisti, premia il talento e la crescita del giovane ballerino, considerato fin dall’inizio uno dei profili più solidi del programma. Allievo di Alessandra Celentano, Emiliano era stato il primo candidato a ottenere il banco della scuola e, successivamente, il primo ad accedere al Serale. Classe 2008, originario di Roma, si è distinto per tecnica, presenza scenica e una sensibilità interpretativa che ha colpito tutti i professori. Non a caso, la sua prima esibizione sulle note di “Bird Set Free” aveva convinto immediatamente la commissione, che gli aveva assegnato tre Sì senza esitazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Amici 25 - Emiliano - Total Eclipse of the Heart
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