Emiliano Fiasco, noto anche per la sua partecipazione a Tu Si Que Vales, è tra i concorrenti di Amici 25. Ha raggiunto la scuola di talenti dopo aver preso parte a programmi televisivi di intrattenimento. La sua presenza nel cast ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Fiasco si distingue per la sua giovane età e per l’esperienza accumulata in diversi show televisivi.

Emiliano Fiasco è uno dei volti più giovani e promettenti dell’edizione di Amici di Maria De Filippi. Nato nel 2008, il ballerino ha attualmente 17 anni ed è originario di Roma, città in cui vive tuttora. Non è nota con precisione la sua data di nascita completa, motivo per cui non è possibile stabilire il suo segno zodiacale. Fin da giovanissimo ha dimostrato una forte inclinazione per la danza, una passione che lo accompagna sin dall’infanzia e che lo ha portato rapidamente a distinguersi nel panorama artistico italiano. Emiliano Fiasco ad Amici: il percorso nel talent. L’ingresso di Emiliano nella scuola di Amici di Maria De Filippi rappresenta un traguardo importante nella sua carriera. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici 25: Chi è Emiliano Fiasco? da Tu si Que Vales alla scuola di Amici

Articoli correlati

Amici 25, primo serale 21 marzo 2026: Antonio terzo eliminato della puntata, Emiliano salvoIl serale di Amici 25 parte subito con un colpo di scena che accende il dibattito tra fan e osservatori del programma.

Chi è Emiliano Fiasco: età, talento e primi successi del giovane prodigio della danzaChi è Emiliano Fiasco di Amici: alla scoperta del giovane ballerino romano che, con talento e sensibilità, si sta distinguendo nella scuola.

Amici 25 - Emiliano accede al serale

Altri aggiornamenti su Emiliano Fiasco

Temi più discussi: Amici, chi sono gli allievi del Serale: da Angie ad Alessio, tutti i cantanti e ballerini; La classe di Amici 25: chi va al Serale? Ecco le 17 maglie assegnate; Chi è Emiliano di Amici 25 e dove lo abbiamo già visto: può vincere?; Amici 25, Antonio fuori dal Serale: le prime dichiarazioni dopo l'eliminazione dalla puntata.

Chi è Emiliano Fiasco di Amici 25: età, percorso, fidanzata| Quella volta che fece piangere Gerry ScottiEmiliano Fiasco è uno dei concorrenti di Amici 25 in gara al serale: in passato ha fatto piangere Gerry Scotti ... ilsussidiario.net

Chi è Emiliano Fiasco: età, talento e primi successi del giovane prodigio della danzaChi è Emiliano Fiasco di Amici: alla scoperta del giovane ballerino romano che, con talento e sensibilità, si sta distinguendo nella scuola. novella2000.it

Emiliano Fiasco crolla a poche ore dall'inizio del Serale di Amici: interviene sua mamma e... Leggi la sua biografia e perché conosce Maria De Filippi da tanto tempo nei commenti facebook