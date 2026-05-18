Nella finale di Amici 25 sono stati assegnati premi speciali a Emiliano Fiasco e Angie, due concorrenti che hanno partecipato attivamente al percorso del talent. La serata ha visto anche la proclamazione del vincitore assoluto, ma i riconoscimenti sono stati dedicati a questi due artisti. Entrambi hanno ricevuto riconoscimenti durante l’evento, che si è svolto davanti al pubblico e ai professori. La consegna dei premi ha concluso una stagione ricca di emozioni e sfide.

La finale di Amici 25 non ha acceso i riflettori solo sul vincitore assoluto. Durante la serata sono arrivati anche premi speciali per Emiliano Fiasco e Angie, due protagonisti che hanno lasciato un segno importante nel percorso del talent. I riconoscimenti valorizzano talento, identità artistica e prospettive future. Amici 25 finale: televoto decisivo e nuovi regolamenti per la vittoria Emiliano Fiasco premiato dalla critica. Emiliano Fiasco ha ricevuto un riconoscimento importante legato al suo percorso artistico. Il premio della critica conferma l’attenzione raccolta dal ballerino durante l’edizione. La sua presenza scenica e la sua identità sono state tra gli elementi più riconoscibili della finale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, premi speciali per Emiliano Fiasco e Angie in finale

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Amici 25 Chi è il ballerino Emiliano Fiasco

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